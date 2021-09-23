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Житель Подмосковья напал с ножом на шумную компанию, которая мешала ему спать

Анастасия Волоснова

Происшествия
Житель Подмосковья напал с ножом на шумную компанию, которая мешала ему спать
Фото: МВД

Молодой человек с ножом напал на мужчину в Подмосковье за то, что он мешал ему спать. Об этом рассказала в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Быковское шоссе. Установлено, что 26-летнему молодому человеку мешала спать шумевшая во дворе группа людей. Житель Подмосковья вышел из дома и в ходе конфликта ударил одного из мужчин ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Он признался в содеянном и сообщил, что выбросил орудие преступления в урну.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый был заключен под стражу.

6 сентября сообщалось, что мужчина получил тяжелую травму в результате драки в промзоне на востоке города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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