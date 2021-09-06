Мужчина попал в больницу после драки в промзоне на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Плеханова, 10 Карта всех событий

Мужчину доставили в больницу после драки в промзоне на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 6 сентября.

Инцидент произошел на улице Плеханова, 10. Неизвестный в рельтате конфликта, несколько раз ударил мужчину в область головы и тела.

Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой (Под сочетанной травмой понимается одновременное повреждение 2 и более анатомических областей тела — прим. «ВМ»), уточнили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

6 сентября сообщалось, что СК просит арестовать мужчину, который обвиняется в убийстве своего собутыльника на юге столицы. За два дня до этого двое мужчин распивали алкоголь в квартире на Автозаводской улице.

В какой-то момент между ними произошел конфликт. Один из мужчин схватился за нож, нанес своему оппоненту несколько ударов в грудь и скрылся.

Потерпевший был доставлен в больницу, но, несмотря на своевременную помощь врачей, скончался. Позже полиция задержала преступника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».