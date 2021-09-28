Вирусолог рассказал, кому категорически противопоказана вакцинация

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач Георгий Викулов рассказал, какие существуют показания для отказа от вакцинации.

Специалист отметил, что медотвод от вакцинации может быть временным и постоянным. Противопоказанием кпоследующей вакцинации является возникновение анафилактического шокапосле введения первого компонента вакцины или же тяжелый отек Квинке.

Временный медицинский отвод возможен при наличии острого заболевания или обострения хронической болезни.

—Например, пациент находится в специальной палате после операции, или же ему проводят сложное лечение, когда введение вакцины может быть рискованно. Допустим, человек проходит химиотерапию или облучение, — пояснил специалист в комментарии Nation News.

Для таких людей медики составляют отдельную схему вакцинации, ориентируясь на состояние здоровья больного и оценивая пользу и риски.

До этого вирусолог Сергей Нетесов отметил, что продолжительность пандемии напрямую зависит от темпов вакцинации. Чем больше людей сделает прививку от коронавирусной инфекции, тем быстрее удастся снизить распространение заболевания.