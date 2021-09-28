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Пропавшего в лесу под Екатеринбургом рядового нашли мертвым

Виктория Сикерина

Происшествия
Пропавшего в лесу под Екатеринбургом рядового нашли мертвым
Фото: mos.ru

Рядового Ивана Катлинского, который пропал во время военных учений в лесу в Свердловской области, нашли мертвым. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

— Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В ведомстве отметили, что пропавший попытался залезть на столбы линии электропередачи, в результате чего получил сильный удар током.

Ранее стало известно, что Иван Катлинский заблудился в лесу во время военных учений рядом с воинской частью под Екатеринбургом.

После инцидента в десяти километрах от места нахождения отряда было найдено огнестрельное оружие без боевых патронов, принадлежавшее пропавшему. На месте происшествия работу осуществляла специальная комиссия и выясняла причины и обстоятельства произошедшего.

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