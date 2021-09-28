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Автоэксперт рассказал, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт рассказал, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Автоэксперт Дмитрий Попов в комментарии изданию «Невские новости» рассказал, когда стоит сменить летнюю резину на зимнюю. По словам эксперта, это стоит делать, когда температура опускается ниже плюс 5 градусов. Это условие указано во многих методических изданиях, стоит к нему прислушаться и не затягивать со сменой.

На зиму для поездок по городу Дмитрий Попов советует выбирать шины без шипов, на «липучках».

— Шипы предназначены для снежных, плохо убранных дорог. У нас в городах они вылетают и портят асфальт. А «липучки» ничем не уступают в плане сцепления с дорогой и в то же время меньше портятся сами и меньше портят покрытие, — пояснил Попов.

Стоимость зимней резины зависит от типа и качества, поэтому стоит ориентироваться на собственные финансовые возможности.

До этого автоэксперт Максим Кадаков рассказал, стоит ли россиянам ожидать снижения стоимости автомобилей. Он отметил, что при наличии необходимых средств лучше не тянуть с покупкой: цены будут только расти.

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