Эксперт оценил, как изменятся цены на автомобили в ближайшее время

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков расказал, как изменятся цены на автомобили в ближайшие месяцы. По мнению эксперта, россиянам не стоит ожидать снижения цен, так как продавец диктует свои условия.

- Мы находимся в ситуации рынка продавца, сейчас дилеры диктуют, что мы можем купить и когда, - отметил он в комментарии «МИР 24».

Он добавил, что в сложившейся ситуации дилеры зачастую предлагают покупателям записаться на покупку автомобиля на следующий год, не называя цену. Многих пугают подобные предложения, и они соглашаются приобрести автомобиль сейчас, часто на невыгодных условиях и с дополнительными навязанными услугами.

Кроме того, цены на автомобили выросли и по причине пандемии коронавируса. После отмены жесткого карантина возник ажиотажный спрос: многие снимали свои сбережения, чтобы вложить их в какую-либо покупку, в частности, новую машину.

Эксперт считает, что такая ситуация сохранится минимум до середины следующего года.

До этого автоэксперт поянил, почему россияне редко пользуются автомобилями. По его мнению, существует проблема с зарядкой подобных автомобилей и их использованием в минусовую температру.

Источник: https://mir24.tv/