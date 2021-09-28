Москва оказалась лучшим городом России для развития карьеры

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Москва продолжает лидировать в списке городов России, которые лучше всего подходят для построения карьеры. Об этом свидетельствуют данные исследования популярного сервиса по подбору работы.

Так, 71 процент жителей столицы отметил, что Москва является лучшим городом с точки зрения возможностей для карьеры. За Санкт-Петербург проголосовали 63 процента жителей северной столицы, за Казань — 53 процента жителей города. Тюмень получила 49 процентов, а Екатеринбург — 48 процентов.

При этом труднее всего построить карьеру в Волгограде, за него проголосовали лишь 13 процентов респондентов. За хороший карьерный рост в Омске отдали свой голос 14 процентов жителей, за лидерство Саратова — 13 процентов.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 человек из крупных городов, говорится в исследовании Superjob.

Больше всего без образования в столице способен заработать сборщик заказов в интернет-магазине: его доход может достигать 89 тысяч рублей в месяц. Самые низкие зарплаты — у операторов call-центра, официантов и ночных кассиров, их доходы начинаются от 50 тысяч. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в сервисе Superjob после анализа наиболее высокооплачиваемых вакансий сентября.

Жители России назвали самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера. Россияне отметили три критерия, которые больше всего влияют на сложность профессии. На первом месте, по мнению 53 процентов респондентов, — высокий уровень ответственности.