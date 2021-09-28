Эксперты объяснили, смогут ли агрегаторы обеспечить безопасность в такси

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Новый законопроект предлагает установить ответственность агрегаторов за безопасность перевозок в такси.

Богдан Коношенко, председатель Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок, и Михаил Михайлов, президент ассоциации содействия таксомоторной отрасли, рассказали в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» о том, как агрегаторы могут реально обеспечивать безопасность пассажиров.

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Таксисты добивают агрегаторов

— В Москве уже введена система, в которой регулятор видит, когда водитель проходил медосмотр, когда автомобиль проходил ТО. Все крупные агрегаторы страхуют поездки с пассажирами на 2 миллиона рублей. Сегодня это делается на добровольной основе. Но, возможно, это станет обязательным, — считает Богдан Коношенко. — Нужно принять законопроект, где будет прописано, кто такой агрегатор такси. Нужно ввести электронный путевой лист, новый закон о телемедицине.

Михаил Михайлов считает, что нововведения на практике никак не скажутся на водителях и пассажирах. Главные выгоды в нем — для агрегатора.

— Для таксистов это ни на что не повлияет. Сейчас речь идет о том, что ответственность разделили. Но мое мнение: этот пункт никакой пользы для потребителя не даст. Агрегаторы и так несут 100-процентную ответственность за перевозку. Эти нововведения нужны для того, чтобы сохранить агрегатору деньги. Их основная задача — привлечь максимальное количество пользователей как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров. Есть проблема с прохождением предрейсового осмотра. Но кто-то перестал покупать путевые листы? Закон о предрейсовых осмотрах устарел, его надо пересматривать, — говорит Михаил Михалов.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому в такси запрещается работать людям, имеющим судимость. В ближайшее время внесенный законопроект будет рассмотрен в комитете Госдумы по транспорту и строительству.