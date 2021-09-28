Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем

Фото: Минобороны РФ

Истребитель РФ Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 американских ВВС над Черным морем. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказали в Национальном центре управления обороной.

Российские РЛС 28 сентября засекли над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась к границе РФ.

— Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, — говорится в сообщении.

Так, российские военные не допустили нарушения границы РФ. После разворота американского самолета российский истребитель вернулся на аэродром, пишет РИА Новости.

21 сентября в Минобороны РФ рассказали о полете двух российских ракетоносцев Ту-160 над водами Балтийского моря. Они осуществили полет в сопровождении иностранных истребителей Су-35С, которые следовали за ракетоносцами на отдельных этапах полета над Балтийским морем.

Российским истребителем Checkmate уже успели восхититься японские интернет-пользователи. Комментаторы оставляли свои отзывы на портале Yahoo News Japan и призывали японские власти обратить внимание на военное воздушное судно.