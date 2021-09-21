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Российские ракетоносцы Ту-160 совершили полет над Балтийским морем

Анастасия Волоснова

Технологии
Российские ракетоносцы Ту-160 совершили полет над Балтийским морем
Фото: Министерство обороны России

Два российских ракетоносца Ту-160 совершили полет над водами Балтийского моря. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказали в Минобороны РФ.

Российские Ту-160 осуществили полет в сопровождении иностранных истребителей Су-35С. Они следовали за ракетоносцами на отдельных этапах полета над Балтийским морем, пишет ТАСС.

При этом Министерство обороны России может рассмотреть вопрос закупки однодвигательных истребителей Checkmate в рамках будущей государственной программы вооружения. Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить 25–30 миллионов долларов, рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Российским истребителем уже успели восхититься японские интернет-пользователи. Комментаторы оставляли свои отзывы на портале Yahoo News Japan и призывали японские власти обратить внимание на военное воздушное судно.

Так, пользователей Сети поразили видимые сенсоры на задней части самолета. По словам одного из комментаторов, такой истребитель идеально подходит для экспорта и, вероятно, сможет действовать в радиусе 360 градусов.

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