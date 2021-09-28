Финансовый эксперт дала советы, как сэкономить до 50 процентов на отпуске
Финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как снизить затраты на отпуск.
Первое правило - планировать отпуск стоит как можно раньше, это позволит сэкономить на авиабилетах.
—Покупая авиабилеты за три-шесть месяцев до начала поездки, вы можете сэкономить от 30% до 50% средств. Выгодно купить билеты можно на сайтах-агрегаторах дешевых авиабилетов, — отметила она в комментарии ФАН.
Также заранее стоит позаботиться о бронировании отелей. Накануне поездки гостиница обойдется в разы дороже.
Еще один совет для экономных туристов — использовать различные скидки и специальные бонусные программы. Например, копить мили на будущие полеты.
Ранее стало известно, какие страны откроются для россиян в октябре. С 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу, Юар,Новой Зеландией и джибути.