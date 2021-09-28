Финансовый эксперт дала советы, как сэкономить до 50 процентов на отпуске

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Финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как снизить затраты на отпуск.

Первое правило - планировать отпуск стоит как можно раньше, это позволит сэкономить на авиабилетах.

—Покупая авиабилеты за три-шесть месяцев до начала поездки, вы можете сэкономить от 30% до 50% средств. Выгодно купить билеты можно на сайтах-агрегаторах дешевых авиабилетов, — отметила она в комментарии ФАН.

Также заранее стоит позаботиться о бронировании отелей. Накануне поездки гостиница обойдется в разы дороже.

Еще один совет для экономных туристов — использовать различные скидки и специальные бонусные программы. Например, копить мили на будущие полеты.

Ранее стало известно, какие страны откроются для россиян в октябре. С 5 октября Россия возобновит авиасообщение с Данией, Перу, Юар,Новой Зеландией и джибути.