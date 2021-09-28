Мосприрода пригласила присоединиться к ежегодному учету птиц EuroBirdwatch

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Мосприрода совместно с волонтерами проведет народный учет птиц. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Считать птиц желающие будут 2 и 3 октября. Эксперты Мосприроды зовут жителей столицы принять участие в ежегодной международной акции EuroBirdwatch.

— Профессиональные экологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их. Народный учет птиц поможет больше узнать о путях миграции, а также о том, с какими трудностями пернатые сталкиваются во время перелетов и зимовки, — сообщается в материале.

По данным пресс-службы, на природных территориях Москвы и в экоцентрах с 27 сентября по 1 октября состоятся лекции, посвященные международной акции по учету пернатых Eurobirdwatch-2021, сообщается в Instagram-аккаунте Мосприроды.

Ранее Мосприрода пригласила всех жителей столицы с 2 по 10 октября принять участие в программе «Пчелиная девятина», приуроченной к празднику подготовки пчел к зимовке. Участники квеста должны будут посетить мероприятия, которые пройдут на пасеках.