Москвича поймали на попытке сбыта наркотических средств в столичных Печатниках

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Москва, улица Полбина Карта всех событий

57-летнего жителя Москвы обвинили в попытке сбыта запрещенных веществ и задержали в районе Печатники. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-служба УВД по ЮВАО.

В ведомстве отметили, что злоумышленнику помешали инспекторы ГИБДД. На улице Полбина они остановили мужчину, чтобы проверить документы. Сотрудники ГИБДД заметили, что мужчина сильно нервничает.

Инспекторы решили досмотреть москвича. В результате сотрудники обнаружили в его карманах свертки с запрещенными препаратами. После этого мужчина показал полицейским места «закладок». Общая масса найденных веществ составила примерно 150 граммов.

— Согласно результатам проведенного исследования установлено, что часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон. Остальное вещество направлено на экспертизу. Установлено, что данные свертки 57-летний задержанный приобрел в Сети интернет с целью дальнейшего распространения, — добавили в пресс-службе.

Против 57-летнего возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

В настоящий момент злоумышленника заключили под стражу.

В пятницу, 24 сентября, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что трех сотрудников линейного управления МВД на станции Москва-Рязанская обвинили в получении взятки и покушении на незаконный оборот наркотических средств.