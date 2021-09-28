Сотрудника КГБ Белоруссии смертельно ранили во время спецоперации

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Сотрудник КГБ Белоруссии был смертельно ранен во время спецоперации против, предположительно, причастных к терроризму лиц. Об этом рассказали во вторник, 28 сентября, на сайте ведомства.

Так, в одной из квартир жилого дома «особо опасный преступник» открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов республики. В результате нападения был смертельно ранен один из работников КГБ, он скончался от полученных травм.

Преступника ликвидировали ответным огнем. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица «в связи с осуществлением им служебной деятельности», говорится в сообщении.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо углубить сотрудничество РФ и США в вопросах борьбы с терроризмом.

Он отметил, что атаки террористов являются проблемой не конкретного государства, а всего мира в целом. При этом бывший премьер-министр вспомнил теракт в Америке в 2001 году и подчеркнул, что подобное может повториться в любое время.

10 сентября корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке вообще произошел и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет.