Принц Уильям выступил против крещения дочери принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании

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Принц Уильям заявил, что выступает против крещения дочери принца Гарри и Меган Маркл в Англии. Об этом сообщил общественности королевский корреспондент NBC Нил Шон.

Младшая дочка Гарри и Меган Маркл Лилибет-Диана появилась на свет в Санта-Барбаре и еще ни разу не бывала в Великобритании. Сейчас распространились слухи, что известные супруги уже строят планы на крестины наследницы. Церемония может состояться на британской земле. Репортер Нил Шон заявил, что считает маловероятным то, что девочку будут крестить, соблюдая традиции королевской семьи: в часовне Святого Георгия при участии Елизаветы II. Нил Шон отметил, что этому будет препятствовать высокопоставленный член семьи. Таким образом, корреспондент намекнул на принца Уильяма, утверждая, что тот не хочет мириться с младшим братом.

Сейчас официальные представители Кенсингтонского дворца отказываются комментировать тему крещения Лилибет-Дианы. В 2021 году братья встречались только на похоронах принца Филиппа в апреле и на открытии статуи в память о принцессе Диане, сообщается на сайте интернет-издания «Дни 24».

Ранее бывший дворецкий британской принцессы Дианы Пол Баррел объяснил причину женитьбы принца Гарри на Меган Маркл. Он провел параллель между женой принца Гарри Меган Маркл и его мамой, принцессой Дианой. По его словам, у этих женщин есть много общих черт.