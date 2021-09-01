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Бывший дворецкий объяснил причину женитьбы принца Гарри на Меган Маркл

Лала Манушакян

Общество
Бывший дворецкий объяснил причину женитьбы принца Гарри на Меган Маркл
Фото: Russ Quinlan / CC BY-SA 2.0

Бывший дворецкий британской принцессы Дианы Пол Баррел провел параллель между женой принца Гарри Меган Маркл и его мамой, принцессой Дианой. По его словам, у этих женщин есть много общих черт.

— Гарри женился на Меган, потому что «она похожа на Диану». Обе женщины способны отстоять свои убеждения, и их никак нельзя назвать слабовольными, — считает дворецкий.

Он добавил, что принцесса Диана не нашла бы общего языка с женой своего младшего сына, сообщает издание Closer.

— Думаю, они бы конфликтовали. Представляю себе этих двух сильных, независимых женщин с разными взглядами на вещи — была бы война, — высказал мнение Пол Баррел.

Также дворецкий объяснил различия этих женщин. По его словам, Маркл умеет грамотно коммуницировать с прессой, тогда как Диана не имела большого опыта общения с журналистами.

— Я думаю, что главное различие между ними заключается в том, что у Меган есть план игры, тогда как Диана была молодой и наивной, — подчеркнул Баррел.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл проведут церемонию крещения дочери без соблюдения королевских традиций.

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