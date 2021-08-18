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Принц Гарри и Меган Маркл нарушат королевские обычаи на крестинах дочери

Полина Долганова

Общество
Принц Гарри и Меган Маркл нарушат королевские обычаи на крестинах дочери
Фото: royal.uk

Принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, планируют обойтись на крестинах своей дочери без королевских традиций. Об этом пишет издание The Mirror.

Так, священный обряд для своего дитя скандальные супруги решили проводить на родине Маркл — в Калифорнии. Публике пока остается только догадываться, кто станет крестными малышки Лилибет-Дианы.

Отмечается, что Гарри и Меган решили не приглашать на церемонию родственников из Соединенного Королевства.

— Сассексы заявили, что намерены делать все по-своему, и постоянно это доказывают, — прокомментировал поступок супругов королевский эксперт Ричард Фицуильямс.

Он напомнил, что своего первого ребенка — Арчи — пара тоже крестила так, как ей было удобно. Кроме того, крещение сына Гарри и Меган также проходило без Королевы Елизаветы II. Единственное, что тогда уберегло пару от громкого скандала, это то, что крещение Арчи проходило в часовне Виндзора, что соответствует традиции, передает «Пятый канал».

Членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта. Почти половина британцев негативно отнеслась к этой беседе, следует из данных исследовательской компании YouGov. Из числа опрошенных людей 47 процентов посчитали, что слова бывших членов королевской семьи являются неприемлемыми.

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