В Кремле исключили подписание документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана

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На данный момент не планируется подписание документов по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал во вторник, 28 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о заключении соглашений между главами государств задали Пескову журналисты.

— Нет. Не ожидается, — приводит ТАСС ответ Пескова.

До этого Эрдоган сообщил, что сделка с Россией по приобретению комплексов С-400 завершена и не будет пересмотрена. Он также отметил, что Турция не может согласиться с постоянным давлением США из-за нее.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.