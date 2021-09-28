Опубликовано видео спецоперации, в ходе которой погиб сотрудник КГБ

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Появилось видео операции, в ходе которой был смертельно ранен один из сотрудников КГБ. Кадры опубликовало КГБ Белоруссии во вторник, 28 сентября.

На видео показано, как группа оперативников после предупреждения выламывает дверь в квартиру злоумышленника. Также съемка ведется из самой квартиры, где скрывается предполагаемый террорист.

Когда сотрудники правоохранительных органов ворвались в комнату, злоумышленник открыл по силовикам огонь.

В результате нападения был смертельно ранен один из работников КГБ, он скончался от полученных травм.

Преступника ликвидировали ответным огнем. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица «в связи с осуществлением им служебной деятельности».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо углубить сотрудничество РФ и США в вопросах борьбы с терроризмом.

Он отметил, что атаки террористов являются проблемой не конкретного государства, а всего мира в целом. При этом бывший премьер-министр вспомнил теракт в Америке в 2001 году и подчеркнул, что подобное может повториться в любое время.