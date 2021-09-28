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Пешехода отбросило на автобус в результате ДТП в центре Москвы

Дарья Чентаева

Происшествия
Пешехода отбросило на автобус в результате ДТП в центре Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Маросейка, 7Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Маросейке в центре столицы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На улице Маросейке в районе дома 7/8 произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии человека отбросило на стоявший на остановке автобус. В связи с ДТП временно изменены маршруты транспорта.

В настоящий момент на месте работают экстренные городские службы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Отмечается, что движение затруднено и осуществляется только по одной из двух полос. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты для объезда ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что некоторые маршруты общественного наземного транспорта изменились из-за ДТП на улице Маросейке в центре Москвы. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. В ведомстве отметили, что автобусы № м3, т25 и 122 в настоящий момент следуют по измененным маршрутам.

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