Маршруты некоторых автобусов изменились из-за аварии на улице Маросейке

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Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Некоторые маршруты общественного наземного транспорта изменились из-за ДТП на улице Маросейке в центре столицы. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что автобусы № м3, т25 и 122 в настоящий момент следуют по измененным маршрутам.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — добавили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В субботу, 25 сентября, в департаменте рассказали, что названия нескольких остановок общественного транспорта поменяли в Москве.

Например, остановочные пункты «ТЦ «Рио» для автобусов № 315 и 317 на Большой Черемушкинской улице при движении к Загородному шоссе переименовали в «Торговый центр». А между остановками «Улица Академика Скрябина» и «Улица Юных Ленинцев» появилась новая остановка «Волгоградский проспект».

В понедельник, 27 сентября, стало известно, что свыше двух тысяч карт «Тройка» купили пассажиры на автовокзалах и автостанциях Мострансавто с февраля 2021 года.

В ведомстве подчеркнули, что оплатить проезд такой картой жители могут почти в трех тысячах автобусов Мострансавто, курсирующих по 700 маршрутам Московской области.