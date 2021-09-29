Солистка группы «Винтаж» Плетнева получила сотрясение мозга на репетиции

Фото: instagram.com/dusya_star/

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева травмировала шею и получила сотрясение мозга во время репетиции концерта. Но, несмотря на свое состояние, артистка решила продолжить подготовку к шоу.

Подготовка к концерту, который посвящен 15-летию группы, оказалась не только трудоемкой, но и весьма опасной. Один из трюков с участием Плетневой, который входит в программу, выполняется на большой высоте. Именно во время его отработки певица не смогла должным образом сгруппироваться и ударилась головой о деревянную сцену.

Медики диагностировали Плетневой сотрясение мозга. При столкновении также была повреждена шея. Врачи порекомендовали певице постельный режим, но на это у нее нет времени, так как концерт запланирован на 10 октября.

— Мы так этого ждали, наши поклонники так этого ждут. Так что мы просто не можем их подвести. Поэтому репетиции продолжаются. Мне все очень тяжело дается, но я знаю, ради чего это делаю, — сказала Плетнева изданию Газета.ру.

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