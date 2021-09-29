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Пожар произошел на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар произошел на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

На территории научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского произошел пожар, горит бытовочный городок. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», существует угроза перехода огня на административное здание (хозяйственный блок), там уже проведена эвакуация.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной улицы. Машины проезжали по параллельным дорогам.

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