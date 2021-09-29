МВД прорабатывает требования к выдаче и оформлению электронных паспортов

Фото: Pexels

МВД РФ вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывают требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

В числе прочих обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, которое необходимо для его оформления.

— Нормативные правовые акты, порядок выдачи паспортов с электронным носителем проходят процедуру межведомственного согласования, — добавили в МВД.

В ведомстве отметили, что как ранее и планировалось, пилотным регионом по выдаче электронных паспортов рассматривают Москву. В остальные регионы оформление электронных паспортов будет внедряться по мере их технической готовности, определяемой правительством. Планируется, что такие паспорта будут выдавать на добровольной основе гражданам России, начиная с 14 лет.

В Москве в рамках пилотного проекта электронный паспорт начнут выдавать до 1 декабря 2021 года. К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы правового и технического характера. Также к концу года планируют запустить мобильное приложение к электронному паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут доступны россиянам. В регионах электронные паспорта начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 года, передает ТАСС.

«Вечерняя Москва» выясняла, насколько безопасен цифровой паспорт и зачем он россиянам. По словам главы Министерства цифрового развития России Максута Шадаева, смарт-карта наиболее удобна для хранения необходимых данных, чем бумажный документ. Министр уточнил, что его ведомство планирует дать возможность россиянам иметь копию цифрового паспорта. Ее можно будет показывать на телефоне в форме QR-кода.