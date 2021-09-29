«Как же хороша!»: Лолита в полупрозрачном капроновом боди блеснула на сцене

Фото: Youtube / ШАСТУН

Певица Лолита Милявская выступила на сцене одного из столичных ночных клубов. Она вышла на сцену в полупрозрачном капроновом боди и на каблуках. Артистка исполнила свои хиты, демонстрируя, как смогла похудеть.

Лолита опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео с выступления, где поблагодарила поклонников за теплый прием.

Стройные ноги звезды и талия поразили ее поклонников — они осыпали овациями и комплиментами певицу.

«Как же хороша! Как же настоящая!» — заявила актриса Эвелина Бледанс.

«Вот у Лолиты нет возраста! Ее любят и те, кому 60, и те, кому 16!»; «Это был невероятный концерт! Настоящая»; «Ой какая! Не могу!»; «Забыла юбку? Ну такие ноги грех прятать»; «Ну какая красотка! Талия, ножки — чудо», «И пусть все завидуют», — написали фолловеры.

Лолита рассказала о казусе на концерте после пластической операции. Она призналась, что у нее прямо во время концертного выступления разошелся шов на лице после пластической операции. По словам исполнительницы, причиной расхождения шва на нижней части лица стали нагрузки, которые испытывают вокалисты.