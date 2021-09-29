Учения по тушению пожара в высотном здании проведут в Москве

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В Москве в среду, 29 сентября, проведут пожарно-тактические учения по ликвидации огня в высотном здании. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, пожарные будут отрабатывать действия при возникновении огня в высотке и процесс эвакуации людей. В ходе учений будет смоделирована ситуация, при которой якобы поступит заявка о возгорании на 54-м этаже строящегося здания бизнес-центра «Москва-Сити», где могут находиться рабочие.

— Спасатели установят автоцистерны на водоисточник, проложат магистральные линии до мотопомп, от которых в свою очередь проведут линии для тушения пожара на высоте 226 метров. Восемь мотопомп, каждая весом около 300 килограммов, будут установлены через каждые десять этажей для подачи огнегасящей жидкости к очагу пожара, — отметил Бирюков.

Он добавил, что к учениям присоединятся 30 сотрудников столичного пожарно-спасательного центра. Они будут использовать семь единиц техники.

В выставочном центре «Патриот», что в Кубинке Московской области, весной 2021-го прошел XIII международный салон «Комплексная безопасность». В нем приняли участие представители десятка стран и, конечно, большая делегация из Москвы.

Так, например, команда столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приняла участие в открытых соревнованиях «Пожарный Олимп» и показательных выступлениях расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах.