Герои «Союзмультфильма» сыграют с посетителями парков Москвы с помощью стрит-арта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Киностудия «Союзмультфильм» при содействии департамента культуры столицы и Мосгорпарка представит в парках Москвы новые игровые форматы. Они основаны на ярком стрит-арте с участием популярных героев мультфильмов.

Игровые площадки организуют в парках «Олимпийская деревня», имени 50-летия Октября, «Красная Пресня», «Ангарские пруды», «Сокольники» и в Таганском детском парке. В рамках стрит-арта перед гостями предстанут герои нового мультсериала «Чуч-Мяуч» и картин золотой коллекции «Союзмультфильма».

Предполагается, что игры будут интересны как детям, так и их родителям. На площадках также будет указан специальный QR-код, с помощью которого всем желающим можно будет ознакомиться с правилами игры.

— Новый формат игр, которые появятся в популярных городских пространствах, подарит не только приятные впечатления детям и их родителям, но и будет способствовать здоровому, активному отдыху, — пояснила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

По ее словам, 25 сентября в Парке имени 50-летия Октября уже появились первые площадки.

В свою очередь Детский музыкальный театр имени Наталии Сац 1 октября представит первый концерт проекта «RE-Конструкция», музыкальным руководителем которого является пианист Петр Айду. Зрители услышат произведение американского классика Джона Лютера Адамса «SILA: Breath of the world / SILA: Дыхание мира». Музыка хорошо известна в современной мировой культуре.