«Москвариум» подготовил специальную программу к Всемирному дню моря 30 сентября

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

«Москвариум» на ВДНХ проведет ряд мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню моря, который отмечается 30 сентября. В специальную программу войдут лекция, мастер-классы и другие интерактивные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В «Центре океанографии и морской биологии отметили, что участие в мероприятиях будет бесплатное, однако для входа в «Москвариум» необходимо приобрести билет.

С 10:00 до 19:00 маленькие посетители «Москвариума» приглашаются на мастер-классы по созданию морских поделок — корон Русалочки из картона.

— В самой зоне аквариума «Скаты и акулы» в 13:30 ихтиологи центра представят новый формат взаимодействия с рыбами — водолаз «Москвариума» впервые проведет подводное кормление с помощью акустических сигналов и специального кликера. Это новый формат тренировки-кормления, который позволяет наладить особый контакт с рыбами, изучить их способности к обучению и обогатить их среду обитания, — говорится на сайте Центра океанографии.

Кроме того в этот деть гости смогут впервые увидеть на близком расстоянии трех недавно родившихся детенышей кошачьих акул и других морских обитателей.

До этого сообщалось, что Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ с 25 сентября по 14 ноября проведет для школьников бесплатные занятия в лектории и тематические экскурсии. Ребята также смогут увидеть научные и экологические представления с участием морских животных.