Медцентр в «Сколково» введут в эксплуатацию в III квартале 2022 года

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Многофункциональный медцентр на территории международного медицинского кластера в «Сколково» введут в эксплуатацию в III квартале 2022 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Уникальное для России медицинское здание появится на территории международного медицинского кластера. Многофункциональный медицинский центр планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года. На 95 процентов завершены монолитные работы, ведутся работы по устройству фасада здания, монтажу внутренних и наружных инженерных систем, а также внутренние работы по монтажу перегородок, — рассказал Рафик Загрутдинов.

В центре, площадь которых составит почти 50 тысяч квадратных метров, разместятся клиники небольшой площади, которые будут объединены общими сервисами, такими как кабинетами эндоскопии, лучевой диагностики, лабораторией.

По словам руководителя ведомства, такой подход значительно снизит операционные расходы.

— Здание разделено на зону общих сервисов, основной лечебный блок, где расположатся медцентры, специализирующиеся на онкологии, ортопедии, спортивной медицине, а также многопрофильный стационар. Также в здании будет родильный дом. Всего в здании смогут расположиться до 33 филиалов зарубежных клиник, — пояснил он.

Рафик Загрутдинов добавил, что в настоящее время уже три зарубежных клиники заинтересовались размещением своих филиалов в многофункциональном центр: французские клиники Clinique Saint Charles и Centre Leon Berard, а также испанская Roman Fernandez.

— Концепция центра также позволяет быстро и недорого перепланировывать помещения и при необходимости увеличивать площадь, не затрагивая работу смежных блоков, а также повысить уровень экономической эффективности на стадии эксплуатации, — заключил глава ведомства, отметив, что архитектура центра предусматривает адаптациюпространства под учреждения разного профиля.

28 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на территории инновационного центра «Сколково» построят за счет инвестора школу на 825 мест.