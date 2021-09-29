Занятия лектория «18 89» стартуют в Историческом музее
Государственный Исторический музей с 1 октября возобновляет занятия лектория «18 89». В текущем триместре лекции продлятся до 17 декабря.
Всего в рамках программы предусмотрено пять циклов.
Цикл лекций «Русские цари и императоры: исторические портреты» перенесет слушателей в XVIII и XIX столетия. Участники постараются выявить истинные причины поступков правителей Российской империи.
Цикл лекций «Имперский исполин Потемкин: к 230-летию со дня смерти светлейшего князя» расскажет о личности и различных аспектах государственной деятельности одного из самых ярких и известных соратников Екатерины Великой — светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического.
Цикл лекций «Знаменитости Москвы: XIX век» поведает о самых известных москвичах.
Из цикла лекций «На обломках империй: национальные мифы Восточной Европы» слушатели узнают о процессе возникновения новых государств, о формировании национальной мифологии.
А цикл лекций «Новое о старом — истории, сюжеты и открытия древних цивилизаций» расскажет о жизни в бронзовом веке.
Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.