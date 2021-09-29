Занятия лектория «18 89» стартуют в Историческом музее

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Государственный Исторический музей с 1 октября возобновляет занятия лектория «18 89». В текущем триместре лекции продлятся до 17 декабря.

Всего в рамках программы предусмотрено пять циклов.

Цикл лекций «Русские цари и императоры: исторические портреты» перенесет слушателей в XVIII и XIX столетия. Участники постараются выявить истинные причины поступков правителей Российской империи.

Цикл лекций «Имперский исполин Потемкин: к 230-летию со дня смерти светлейшего князя» расскажет о личности и различных аспектах государственной деятельности одного из самых ярких и известных соратников Екатерины Великой — светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического.

Цикл лекций «Знаменитости Москвы: XIX век» поведает о самых известных москвичах.

Из цикла лекций «На обломках империй: национальные мифы Восточной Европы» слушатели узнают о процессе возникновения новых государств, о формировании национальной мифологии.

А цикл лекций «Новое о старом — истории, сюжеты и открытия древних цивилизаций» расскажет о жизни в бронзовом веке.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.