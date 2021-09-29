Диетолог пояснила, кому стоит отказаться от употребления молочных продуктов

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какой категории людей стоит отказаться от употребления молочных продуктов.

В первую очередь кисломолочные и молочные продукты нельзя употреблять тем, у кого выявлена непереносимость лактозы. Лактоза — это один из сложных сахаров, который содержится во всей молочной продукции.

Кроме того, кисломолочные продукты стоит исключить из рациона тем, кто имеет проблемы с почками и мочевой системой. По словам диетолога, многие часто не знают о наличии проблем с почками, поэтому стоит почаще проходить профилактические обследования, хотя бы раз в год.

Еще одна группа людей, которым стоит отказаться от молочных продуктов, — пациенты, имеющие проблемы с печенью и желчным пузырем. В качестве альтернативы молочным продуктам можно перейти на растительное молоко.

— Рекомендую отдавать предпочтение растительному молоку, сделанному из круп. Потому что орехи — очень тяжелая белковая пища, которая переваривается достаточно долго, — пояснила специалист в комментарии Nation News.

До этого диетолог Кэтрин Брукинг рассказала, какие продукты помогают справиться с головной болью. Специалист советует чаще добавлять в рацион рыбу и грецкие орехи.