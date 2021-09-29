Галерея «Граунд Солянка» пригласила послушать «Музыку для князя Одоевского»

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Галерея «Граунд Солянка» до 8 октября приглашает москвичей и гостей столицы увидеть композицию «Музыка для князя Одоевского», основанную на мелодиях к спектаклю «Человек без имени». Инсталляция посвящена князю Владимиру Одоевскому — русскому писателю, композитору, изобретателю.

«Городок в табакерке» — центральное литературное произведение Одоевского — история мальчика, который очень хотел попасть внутрь музыкальной шкатулки.

Инсталляция представляет собой восемь переработанных пианино, управляемых миди-контроллерами. Таким образом, воссоздается образ музыкальной шкатулки, внутри которой находится слушатель.

В композиции использованы разные способы звукоизвлечения: некоторые молоточки фортепиано ударяют по струнам, настроенным в нетемперированные аккорды, некоторые — по различным предметам. Кроме того, используются специально сконструированные электросмычки и термоакустические стеклянные трубки, формирующие звук под воздействием нагревателя. Система управляется компьютером.

В сочинении есть скрытая программа, связанная с образами пьесы «Человек без имени». Условные названия фрагментов: «Пожар Москвы», «Мальчики-колокольчики», «Гомункулус», «Дядьки-молоточки», «Мать», «Революция», «Зиц-зиц-зиц».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте галереи.