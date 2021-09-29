В ГД внесен законопроект о компенсации от молодых спортсменов за переход в иностранный клуб

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Спортсмены возрастом до 23 лет при переходе в иностранный клуб должны выплатить компенсацию своей спортивной школе. Законопроект с таким предложением Правительство РФ внесло в Госдуму в среду, 29 сентября.

Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Отмечается, что размер выплаты и виды спорта будут определяться федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Возраст в 23 года определяется тем, что к этому времени достигается «пиковая» спортивная форма и спортсмены оканчивают высшие учебные заведения, то есть готовы к любым чемпионатам и вызовам.

Для данной выплаты могут сделать исключения — при условии, что отечественные клубы не предлагают игроку контракт, его могут освободить от нее.

В августе закон о налоговом вычете за фитнес вступил в силу. Жители РФ смогут вернуть 13 процентов от расходов на спортивные занятия с максимальной суммы 120 тысяч рублей в год. Получить такой вычет можно также на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Новый налоговый вычет применим к доходам, полученным налогоплательщиками с 1 января 2022 года.