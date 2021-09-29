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В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени

Василий Плиткин

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В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ночь на среду, 29 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени, а в Подмосковье зарегистрированы первые заморозки.

На метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до 0,7 градуса, а в центре столицы зафиксировали плюс 4 градуса. По Московской области отмечались первые заморозки. Холоднее всего было в Черустях. Там температура понизилась до минус 3,6 градуса, сообщается на портале «Метеоновости».

До минус трех градусов прошлой ночью также похолодало от Ярославской и Костромской областей до Калужской и Тамбовской. До конца недели в европейской части страны сохранится антициклональная погода с ночным похолоданием, отметили синоптики.

Во вторник, 28 сентября, «ВМ» писала, что бабье лето в столице начнется с туманов и заморозков. Несмотря на это, в течение недели жителей столицы порадует сухая и солнечная погода с прохладным фоном по утрам.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, сколько будет длиться золотая осень в Центральной России. До 5 октября жителей ожидают много солнца, отсутствие осадков и температура до плюс 13–15 градусов.

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