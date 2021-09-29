Дом Гоголя пригласил на лекцию «Аленький цветочек Подмосковья»

Фото: Андрей Сапронов

Россия, Москва, Никитский бульвар, 7А Карта всех событий

Музей «Дом Гоголя» 5 октября приглашает горожан в театральную гостиную, где в рамках просветительского цикла «Усадьбы и судьбы» пройдет лекция «Аленький цветочек» Подмосковья. Усадьба «Абрамцево». Мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.

Усадьба «Абрамцево» с середины XIX века была пристанищем русской интеллигенции. Сначала к писателю Сергею Аксакову, а затем к меценату Савве Мамонтову сюда приезжали гостить и работать известные литераторы, живописцы, скульпторы.

Здесь, в усадьбе, Аксаков написал свою первую книгу, «Заметки об ужении рыбы», и другие, более известные произведения — сказку «Аленький цветочек» и автобиографическую повесть «Детские годы Багрова-внука», сборник «Записки ружейного охотника».

Гоголь дружил с Аксаковым и часто гостил в Абрамцеве. Здесь он работал над вторым томом поэмы «Мертвые души» и нередко зачитывал семейству Аксаковых отрывки из нее.

В рамках лекции слушатели совершат виртуальное путешествие по усадьбе «Абрамцево», посмотрят, как она развивалась и менялась, переходя от одного владельца к другому. Особое внимание будет уделено зелеными насаждениями и малыми архитектурным формам усадьбы, декоративному убранству парка.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.