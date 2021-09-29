Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности дела о попытке растления девятилетней девочки в Домодедове

Илья Ашуров

Происшествия
Появились подробности дела о попытке растления девятилетней девочки в Домодедове
Фото: СК РФ

Мужчина, задержанный в Домодедове по подозрению в попытке растления несовершеннолетней девочки, пытался убедить свою жертву проследовать с ним за гаражи. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, совершить задуманное преступление злоумышленнику помешали очевидцы, которые заметили, что он уводит ребенка в малолюдное место.

— В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — заключила Врадий.

МВД опубликовало видео допроса задержанного. В ходе него мужчина делает вид, что не понимает за что задержан.

— Пока только предположения, но точно не знаю, — отвечает злоумышленник.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В ходе допроса мужчина также рассказал, что в общей сложности отсидел 31 год.

Примечательно, что мужчина ранее уже был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера». Также он отбывал наказание по статье «Побои».

Полиция задержала 51-летнего подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Домодедове 28 сентября. В МВД сообщили, что мужчина у одного из домов на улице Восточной под предлогом оказания ему помощи заговорил с 9-летней девочкой и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый уроженец Ярославской области. В ближайшее время его передадут в территориальное подразделение Следственного комитета.

Читайте также:
городской округ ДомодедовоСледственный комитетпедофилия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Все мнения
О проекте