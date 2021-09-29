Появились подробности дела о попытке растления девятилетней девочки в Домодедове

Фото: СК РФ

Мужчина, задержанный в Домодедове по подозрению в попытке растления несовершеннолетней девочки, пытался убедить свою жертву проследовать с ним за гаражи. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, совершить задуманное преступление злоумышленнику помешали очевидцы, которые заметили, что он уводит ребенка в малолюдное место.

— В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — заключила Врадий.

МВД опубликовало видео допроса задержанного. В ходе него мужчина делает вид, что не понимает за что задержан.

— Пока только предположения, но точно не знаю, — отвечает злоумышленник.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В ходе допроса мужчина также рассказал, что в общей сложности отсидел 31 год.

Примечательно, что мужчина ранее уже был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера». Также он отбывал наказание по статье «Побои».

Полиция задержала 51-летнего подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Домодедове 28 сентября. В МВД сообщили, что мужчина у одного из домов на улице Восточной под предлогом оказания ему помощи заговорил с 9-летней девочкой и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый уроженец Ярославской области. В ближайшее время его передадут в территориальное подразделение Следственного комитета.