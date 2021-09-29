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Мошенница представилась сотрудницей ПФР и похитила у пенсионерки все ее сбережения

Илья Ашуров

Происшествия
Мошенница представилась сотрудницей ПФР и похитила у пенсионерки все ее сбережения
Фото: Pixabay

Столичная полиция задержала женщину, которая похитила у 84-летней пенсионерки свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, задержанная позвонила своей будущей жертве и представилась соцработником. Злоумышленница заявила, что пенсионерке нужно приехать в отделение Пенсионного фонда для получения отложенной для нее прибавки к пенсии, а также для обмена якобы вышедших из употребления банкнот.

Пенсионерка ответила, что из-за состояния здоровья покинуть свою квартиру не может. Тогда преступница заявила, что сама приедет к ней. Женщина согласилась.

Позже мошенница приехала по указанному адресу и предложила пенсионерке написать заявление на обмен банкнот.

— В момент составления заявления подозреваемая сказала, что забыла печать организации у других жильцов дома, и пообещала вернуться сразу, как заберет ее. Однако она так и не вернулась. Вскоре пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали все ее сбережения — более 1,5 миллиона рублей, и обратилась в полицию, — рассказала Волк.

Спустя некоторое время правоохранители задержали преступницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

МВД опубликовало видео допроса задержанной. В ходе него женщина делает вид, что не понимает за что задержана.

— Ничего не знаем. Мы не знаем, по какому поводу нас задержали, — говорит злоумышленница.

В ходе допроса женщина также заявила, что не приходила в квартиру пострадавшей пенсионерки, а задержана, потому что «попала».

Видео: Пресс-служба МВД

Также на опубликованных кадрах запечатлен рассказ потерпевшей. Пенсионерка сообщила, что собирала украденные у нее деньги всю жизнь.

— Вот сколько жила, столько собирала эти деньги. На старость, — рассказала женщина, добавив, что поверила мошеннице, потому что та назвала ее по имени-отчеству и будто бы знала «всю подноготную».

В этом месяце сотрудники московской полиции раскрыли серию мошенничеств в отношении пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым москвичам и представлялись их родственниками. Они сообщали, что якобы попали в аварию, из-за чего им срочно нужны деньги для минимизации ущерба. Доверчивые пенсионеры верили мошенникам и переводили им деньги.

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