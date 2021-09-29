Реаниматолог рассказал, могут ли люди просыпаться во время анестезии

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По статистике до семи процентов пациентов могут просыпаться во время анестезии, слышать разговоры или испытывать неприятные ощущения в ходе операции. Об этом в комментарии «Радио 1» рассказал врач — реаниматолог-анестезиолог Видновской РКБ Александр Плиев.

По словам специалиста, пробуждение во время анестезии связано с редкой особенностью пациентов.

Врач отмечает, что пациенты, проснувшиеся во время общего наркоза, рассказывают самые разные вещи. По словам врача, одна женщина рассказала, что слышала все происходящее вокруг, звук медицинских аппаратов, но сама не могла пошевелиться или сказать что-либо.

В последнее время подобные явления наблюдаются нечасто, так как препараты для наркоза становятся все более совершенными. Кроме того, они гораздо мягче воздействуют на организм человека, благодаря чему пациент после анестезии чувствует себя как обычно.

Ранее Плиев рассказал, как телефоны помогают выжить тяжелобольным. Многие пациенты не могут встретиться с родственниками, так как посещения в больницах запрещены. При помощи разговоров по мобильным устройствам они получают необходимые положительные эмоции и поддержку, быстрее идут на поправку.