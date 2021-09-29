Детские сады в России полностью обеспечены местами для детей от трех лет

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В России доступность мест в детских садах для детей в возрасте от трех лет обеспечена на 100 процентов. Это помогает трудоустроиться женщинам с детьми. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

— Сейчас продолжается аналогичная работа по обеспечению полной доступности мест для детей в яслях с полутора лет, — передает ТАСС слова Пудова.

Нацпроект «Демография», который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта, — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

В Москве в жилом комплексе «Кленовые Аллеи» появится новый детский сад на 225 мест. Общая площадь трехэтажного здания составит около 4,2 тысячи квадратных метров.