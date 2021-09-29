Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Детские сады в России полностью обеспечены местами для детей от трех лет

Василий Плиткин

Общество
Детские сады в России полностью обеспечены местами для детей от трех лет
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В России доступность мест в детских садах для детей в возрасте от трех лет обеспечена на 100 процентов. Это помогает трудоустроиться женщинам с детьми. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

— Сейчас продолжается аналогичная работа по обеспечению полной доступности мест для детей в яслях с полутора лет, — передает ТАСС слова Пудова.

Нацпроект «Демография», который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта, — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

В Москве в жилом комплексе «Кленовые Аллеи» появится новый детский сад на 225 мест. Общая площадь трехэтажного здания составит около 4,2 тысячи квадратных метров.

Читайте также:
детский садМинтруд РФДемография
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Все мнения
О проекте