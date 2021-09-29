Детский сад на 225 мест построят в поселении Десеновском

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Десеновское, улица Яворки, 1к1 Карта всех событий

Детский сад на 225 мест появится в жилом комплексе «Кленовые Аллеи» в Десеновском поселении НАО. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая площадь трехэтажного здания составит около 4,2 тысячи квадратных метров.

— Окончание строительства запланировано застройщиком на IV квартал 2023 года, после завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию сад планируется передать городу, — говорится в сообщении пресс-службы.

В садике разместятся девять групп детей в возрасте от трех до семи лет (по 25 детей в группе). Помимо групповых ячеек, в здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, пищеблок, медицинский блок, прачечная и другие административно-хозяйственные помещения.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся игровые и физкультурные площадки и теневые навесы. Детский сад будет приспособлен для ребят с ограниченными физическими возможностями. Здание оборудуют пандусами, лифтом и специальными санузлами.

В общей сложности девелопер построит в составе ЖК «Кленовые Аллеи» 15 корпусов более чем на пять тысяч 300 квартир. Здесь также появится учебный комплекс, административно-деловой центр и многоуровневые автостоянки. На первых этажах многоэтажек разместятся кафе, магазины, салоны красоты и другие заведения, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что до конца 2022 года в Северном административном округе Москвы планируется построить семь объектов образования.