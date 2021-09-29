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Полицейские помогли бабушке и ее внучкам выбраться из подмосковного леса

Илья Ашуров

Происшествия
Полицейские помогли бабушке и ее внучкам выбраться из подмосковного леса
Фото: Анна Быкова
Россия, Московская область, Истра Карта всех событий

Сотрудники подмосковной полиции помогли заблудившимся бабушке и двум ее внучкам выбраться из леса. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в городском округе Истра. Вечером 73-летняя пенсионерка вышла на прогулку в лес с внучками. В какой-то момент женщина поняла, что заблудилась, и позвонила своему мужу, чтобы тот помог ей найти дорогу. Однако эта помощь оказался безуспешной. Вскоре телефон женщины разрядился и наступила ночь. Тогда мужчина обратился за помощью в полицию.

— На поиски людей выехали личный состав ОМВД России по городскому округу Истра, а также сотрудники местного подразделения МЧС России. Через час заблудившихся удалось найти, — рассказали в МВД.

Также в ведомстве отметили, что негативных последствий для здоровья детей и женщины нет.

28 сентября рядовой Иван Катлинский заблудился в лесу во время военных учений рядом с воинской частью под Екатеринбургом. Позже его нашли мертвым. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что пропавший попытался залезть на столбы линии электропередачи, в результате получил сильный удар током.

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