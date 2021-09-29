Оториноларинголог рассказала, какие заболевания чаще встречаются в осенний период

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Оториноларинголог Ольга Мальченко рассказала, какие болезни чаще всего возникают в осенний период и как защититься от них.

Чаще всего, по словам врача, осенью поступают пациенты с менингитом, ларингитом или гайморитом. Она подчеркнула, что остановить развитие заболевания можно на ранней стадии, как только возникли первые симптомы при помощи грамотной профилактики.

— Профилактика: самые первые часы, если переохладились или чувствуете недомогание, — обработка слизистых антисептиками (любыми), полоскать их. Обильное питье, тепло, ванночки можно делать и ингаляции минеральной водой, — добавила она в комментарии Nation news.

Если неприятные симптомы (насморк, боли в горле, повышение температуры тела выше 37 градусов, головные боли) наблюдаются долгое время, необходимо обратиться к врачу, чтобы тот назначил грамотное лечение.

До этого врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, к каким негативным последствиям могут привести постоянные переработки. У человека снижается иммунитет, возникает хроническая усталость, он чаще подвержен вирусным заболеваниям.