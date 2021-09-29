Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его позицию по строительству «Турецкого потока». Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 29 сентября, на переговорах с Эрдоганом.

Путин отметил, что теперь Анкара чувствует себя уверенно из-за достроенного газопровода. По его словам, «Турецкий поток» отвечает интересам турецкого народа и России.

— Сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно, — приводит ТАСС слова президента России.

До этого Эрдоган заявил, что Турция хотела бы, чтобы вслед за Афганистаном американские войска ушли из Сирии и Ирака. Политик ответил на вопрос по поводу планов Турции занять место США в стране. По его словам, турецкие войска не будут находиться там, где им не рады.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.