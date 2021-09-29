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«Пересчитал дважды»: в Москве продавцу заплатили за дорогостоящий телефон билетами «банка приколов»

Илья Ашуров

Происшествия
«Пересчитал дважды»: в Москве продавцу заплатили за дорогостоящий телефон билетами «банка приколов»
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 9 Карта всех событий

В столице неизвестный смог приобрести дорогостоящий смартфон, вручив продавцу «шуточные» банкноты. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 27 сентября в магазине на улице Земляной Вал. Мужчина пришел в магазин, чтобы забрать заказанные им ранее смартфоны на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. Получив конверт с деньгами, продавец пересчитал деньги и сообщил мужчине, что там только 180 тысяч. В ответ на это покупатель сказал, что заберет один телефон, а позже вернется с недостающей суммой за вторым. После этого злоумышленник скрылся.

Подождав некоторое время и не сумев связаться с «покупателем», продавец вновь открыл конверт и обнаружил, что лежащие в нем деньги ненастоящие: в руках у него оказались билеты «банка приколов».

После этого потерпевший обратился в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Согласно статистике МВД, за восемь месяцев с начала года в России было совершено почти 64 тысячи преступлений организованными группами, что на 0,5 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год. При этом абсолютное большинство таких преступлений — 72,2 процента — совершалось по предварительному сговору.

По данным ведомства, столица на первом месте по правонарушениям, совершенным в составе группы — 20,9 процента. На втором месте Адыгея — 17,1. Замыкает тройку лидеров Калужская область — 16,3 процента.

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