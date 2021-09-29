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Кардиолог назвал главные причины развития болезней сердца

Ирина Игнатенко

Общество
Кардиолог назвал главные причины развития болезней сердца
Фото: Pexels

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал о причинах возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Во многом здоровье сердца зависит от генетической наследственности.

— К сожалению, люди передают детям не только свою внешность, но и склонность к определенным заболеваниям. Например, к гипертонии, ишемической болезни сердца, — отметил он в комментарии Nation news.

Кроме того, чаще всего проблемы с сердцем появляются у тех, кто страдает от избыточного веса. Поэтому стоит следить за рационом питания, а также добавлять физические нагрузки, например утреннюю зарядку.

Этой точки зрения придерживается и кардиолог Рашад Абышев. Он отметил, что для нормальной работы органа рекомендуется проходить ежедневно не менее десяти тысяч шагов. Также не стоит злоупотреблять спиртными напитками, передает ФАН.

До этого врач-кардиолог Ирина Литвякова назвала неявные признаки инфаркта миокарда. Среди них изжога, вздутие живота, напряжение мышц брюшной стенки. При появлении подобных симптомов стоит пройти дополнительное обследование.

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