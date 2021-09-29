«В душе каждый сладкоежка»: Орбакайте раскрыла секрет своей стройности

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Чтобы иметь идеальную фигуру, нужно соблюдать сбалансированное питание. Певица Кристина Орбакайте раскрыла секрет своей стройности и красоты.

Артистке исполнилось в текущем году 50 лет, но она держит свою фигуру в отличной форме. Она пояснила, что вся ее семья правильно питается.

— В нашем рационе есть множество полезных продуктов — это простая еда, к примеру, гречка, растительное молоко. Мы стараемся не перебарщивать с рафинированными продуктами, со сладким, хотя в душе каждый из нас сладкоежка, — отметила звезда.

Она уточнила, что члены ее семьи также занимаются физической активностью, однако не прибегают к излишне изнуряющим упражнениям. Чтобы чувствовать свежесть, Орбакайте ходит к массажисту и косметологу, пишет Teleprogramma.pro.

До этого Кристина Орбакайте рассказала о недуге своего старшего сына Никиты Преснякова, став гостьей программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Некоторое время назад у него были обнаружены холестериновые полипы в желудке.