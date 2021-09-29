Столичный театр «Ромэн» ввел двухнедельный карантин в связи с коронавирусом

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московский музыкально-драматический театр «Ромэн» отменил все спектакли, которые были запланированы на период с 29 сентября по 10 октября в связи с распространением в труппе коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили на сайте театра.

— Отменены спектакли с 29 сентября по 10 октября в связи с двухнедельным карантином по COVID-19. Делаем это, заботясь о наших артистах и вашем здоровье, — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители смогут вернуться в театр уже 14 октября.

Заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, необходим ли локдаун в России в настоящее время. Он пояснил, что решение о локдауне принимают власти регионов, вводить его для всей страны нет необходимости.

29 сентября в России был зафиксирован новый рекорд числа смертей пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 857 больных, за все время пандемии — 206 388 человек.