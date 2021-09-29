Главархив рассказал о модернизации столичного метро в 1950-х годах

Специальная продувочная камера для очистки от пыли ходовой части вагонов Московского метрополитена сжатым воздухом. Фото С. Малова. 1955 год. Главархив Москвы

В 1955 году на четырех линиях московского метрополитена насчитывалась уже 41 станция. Население столицы увеличивалось, в связи с чем потребность москвичей в быстром транспорте только росла. О том, как менялось метро в те годы, рассказывает Главархив.

Первые обновления начались в 1955 году. С того момента и в течение следующих десяти лет в подземном транспорте совершенствовались все направления работы. Так, например, была повышена скорость движения поездов, а количество вагонов увеличилось до восьми.

Кроме того, на всех станциях специалисты установили системы радиопоездной диспетчерской связи.

Для большей безопасности пассажиров составы были оборудованы реостатным электрическим тормозом, на центральном радиусе метро усилили мощность электрического снабжения.

Изменения не обошли и эскалаторы. Там был изменен привод, а также появился дополнительный механизм для очищения ступеней.

Чтобы поддерживать в метро чистоту, специалисты начали устанавливать в подземке подметальную машину нового образца.

Работники метрополитена регулярно изучали новости о развитии технологий в своей отрасли, а также посещали технические совещания с учеными и исследователями, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого, в 1926 году, фирма из Германии «Сименс-Бан-юнион» создала для Москвы проект строительства первой линии метро. Этот проект не был реализован в чистом виде, но наряду с другими зарубежными и советскими разработками лег в основу концепции метрополитена, открытого в 1935 году.

До этого Главархив Москвы рассказал, каким планировали сделать метро в 1926 году. Так, например, одним из новшеств метро, про которые говорили, были самодвижущиеся лестницы.

В 1926 году фирма из Германии «Сименс-Бан-юнион» создала для Москвы проект строительства первой линии метро. Этот проект не был реализован в чистом виде, но наряду с другими зарубежными и советскими разработками лег в основу концепции метрополитена, открытого в 1935 году.