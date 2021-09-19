Главархив Москвы рассказал, каким планировали сделать метро в 1926 году

Москва. Март 1960 г. / Фото: Главархив Москвы

Одним из новшеств метро, про которые говорили, были самодвижущиеся лестницы.

В 1926 году фирма из Германии Сименс-Бан-юнион создал для Москвы проект строительства первой линии метро. Этот проект не был реализован в чистом виде, но наряду с другими зарубежными и советскими разработками лег в основу концепции метрополитена, открытого в 1935 году. О том, каким столичный метрополитен планировали сделать в начале ХХ века, рассказывают материалы Главархива Москвы.

Планировалось, что длина линии составит более 4 км и пройдет по маршруту: Гавриковпереулок — Каланчевская площадь (сейчас — Комсомольская площадь) — Красные ворота — Мясницкая улица — Лубянская площадь, — Неглинная улица — Свердловская площадь (сейчас — Театральная площадь). Одна из станций, согласно плану, расположилась бы рядом с тремя железнодорожными вокзалами на Каланчевской площади.

По новой линии поезда должны были ходить каждые 2 минуты. Предельная скорость состава равнялась бы 53 км в час, а средняя — почти 27 км в час. В состав поездов, по плану, должны были войти от 4-х до 8-ми вагонов. Один вагон смог бы вместить 36 сидячих и 110 стоячих пассажиров при общей пропускной способности в 1000 человек, которая стала бы лидирующей в Европе.

Для удобства горожан входы в метро думали строить на тротуарах или прямо в домах. Тогда же готовили к запуску и еще одно новшество — самодвижущиеся лестницы, доставляющие пассажиров к станциям и на поверхность (современные эскалаторы).

Также в 1926 году разрабатывали план линии 2-й очереди. Чтобы соединить первоочередную линию с планируемой второй, которая должна была проходить от Тверской улицы по Замоскворечью и Арбату, собирались построить еще два вокзала: на углу Охотного ряда и Тверской улицы. Эти вокзалы разместили бы один над другим, а посередине установили бы поднимающуюся башню— так пассажиры смогли бы быстро перемещаться между линиями метрополитена.

На устройство 1-й линии отводилось около трех лет, стоимость подземной дороги вместе с оборудованием варьировалась от 24 до 26 млн рублей.