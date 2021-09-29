Фары за 200 тысяч рублей сняли с Porsche в центре Москвы

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Россия, Москва, Сосинская улица, 4 Карта всех событий

В центре столицы неизвестные похитили фары припаркованного автомобиля Porsche. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился хозяин иномарки. Он рассказал, что припарковал свой автомобиль рядом с домом 4 на улице Сосинской. Вернувшись спустя несколько дней, он увидел, что у машины пропали фары.

По словам потерпевшего, ему нанесен материальный ущерб на сумму 200 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Согласно статистике МВД, за январь — август 2021 года в России совершено более 1,3 миллиона преступлений, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В структуре преступности за указанный период преобладают кражи (35,8 процента). На втором месте идет мошенничество (16,4 процента), на третьем — нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (3,3 процента).